التونسي عكايشي يوقع مبدئياً مع الاتفاق السعودي

المصدر: الرياض - أ ف ب

أعلن نادي الاتفاق السعودي، الذي يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري المحلي، أول من أمس، في حسابه على تويتر، أنه وقعه عقداً مبدئياً، مع المهاجم التونسي أحمد عكايشي، يقضي بالانتقال إليه حتى نهاية الموسم من النجم الساحلي، مع خيار التمديد له لموسم إضافي، وسيتم التوقيع الرسمي، بعد اجتياز اللاعب للفحص الطبي.

وبدوره، قال اللاعب البالغ 29 عاماً، في حسابه الشخصي على «تويتر»: «تجربة جديدة مع نادي الاتفاق السعودي، نسأل الله التوفيق فيها، شكراً لهيئة النجم الساحلي، التي سهلت انتقالي إلى نادي الاتفاق، وسأبقى دائماً وفياً للنجم، شكراً لجميع أصدقائي في الفريق، وأتمنى لكم التوفيق في باقي المشوار».

وسبق لعكايشي أن لعب في الدوري السعودي مع فريق اتحاد جدة من 2016 إلى 2018، قبل العودة إلى النجم الساحلي، الذي لعب له موسم 2015-2016، بعد أن بدأ مشواره الاحترافي معه عام 2008، قبل أن يتركه في 2011 لإنغولشتات الألماني (2011-2012)، ولعب عكايشي بعدها مع الترجي الرياضي التونسي، من يناير 2013 حتى صيف 2015، محرزاً معه لقب الدوري المحلي عام 2014، ثم كرر الأمر مع النجم الساحلي عام 2016.