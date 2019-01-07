تركي آل الشيخ: أدرس بيع «بيراميدز» لمستثمر خليجي

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السعودية للترفيه، أن صفقة بيع نادي «بيراميدز»، دخلت مرحلة حاسمة، حيث يعقد اجتماعاً غداً مع مستثمر خليجي لم يفصح عن اسمه.

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية أول من أمس: «تلقيت عرضاً من مستثمر لكنني أجلت القرار لما بعد مواجهة الأهلي، وقد أقوم ببيع النادي فعلاً خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «الأهلي المصري نادي كبير ويستطيع الفوز بالدوري بل العودة للمشاركة في كأس العالم للأندية التي اشتاقت له كثيراً». وأوضح أنه لا يتدخل في شؤون الفريق بنادي «بيراميدز» والحرية كاملة للجهاز الفني، وتابع أن فريقه استحق الفوز على الأهلي المصري في بطولة الدوري.