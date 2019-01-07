الأندية ترفض تنفيذ عقد رعاية الدوري السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

كشف اتحاد كرة القدم السوداني عن أن عقد رعاية الدوري الممتاز مع شركة سوداني لم ينهَرْ، وأن الأندية تسببت في تأخير تفعيل العقد لعدم موافقتها على التوقيع، وقال نائب رئيس اتحاد الكرة للشؤون المالية نصر الدين حميدتي: إن الحديث عن انهيار عقد الرعاية مع شركة سوداني شائعة مغرضة وخبيثة، وأكد حميدتي أن اتحاده سيعقد جلسة ثالثة مع الأندية خلال الساعات المقبلة من أجل الوصول إلى اتفاق وتوقيع العقد، موضحاً أن 13 نادياً أعلنت موافقتها حتى اللحظة.

رفض الأندية

وكانت أندية الممتاز رفضت في وقت سابق التوقيع على العقد المبرم بين اتحاد الكرة والشركة الراعية للدوري الممتاز بسبب ما وصفته بالمقابل المادي الضعيف، وقال نصر الدين حميدتي إن الأندية ستحصل على مقابل مادي محترم، وسيتم تسليم 25% للأندية بعيد توقيعها على الاتفاق، يذكر أن اتحاد الكرة أمن على رعاية شركة سوداني للدوري الممتاز بعقد بلغ قيمته 17 مليار جنيه، سيتم تسديدها على أقساط، فيما يتم توزيع 7 مليارات على الأندية متمثّلة في معدات رياضية.

قرار الوزير

وأوضح اتحاد كرة القدم السوداني، أنه لن يعترف بقرار وزير الشباب والرياضة، القاضي بتمديد مجلس وفاق المريخ لمدة ستة أشهر أخرى، باعتباره معيباً ومخالفاً للنظام الأساسي، وقالت اللجنة القانونية إن الاتحاد أكمل اتفاقه مع مجلس المريخ، على تنفيذ خارطة طريق، من المتوقع أن يتّم الإعلان عنها في الساعات المقبلة، وأكدت أخبار، أن الاتحاد سيوقع اتفاقاً جديداً لإلزام مجلس المريخ، بتنفيذ المهام الموكلة إليه، والمتمثّلة في إجازة النظام الأساسي، وإجراء الانتخابات.

وكانت قد نشبت أزمة بين اتحاد كرة القدم السوداني، ووزارة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم أخيراً، حول مجلس المريخ، وترى كل جهة أنها الأحق باتخاذ قرارها بشأن النادي، يذكر أن مجلس وفاق المريخ، انتهت مدته الخميس الماضي، وأعلن اليسع صديق وزير الشباب والرياضة، تمديد فترته لستة أشهر أخرى.

سجل مشرف

وعلى جانب آخر، أكد المدرب السوداني محمد الطيب، أنه خرج من فريق الشرطة، وهو يحمل سجلاً جيداً ومشرفاً، متحدياً بإمكانياته من انتقدوه، على تحقيق النجاح في فرق أخرى، واستقال الطيب مباشرة بعد خسارة فريقه أمام الأهلي شندي، وهي الهزيمة الثانية على التوالي للفريق بالدوري السوداني، وقال الطيب في تصريحات صحافية: «كنت من صعد بالفريق للممتاز، وغادرته، ثم عدت له ووجدته على حافة الهبوط فأنقذته، وفي هذا الموسم نجحت في وضعه بمركز متقدم حتى مغادرتي، فسجلي جيد مع الفريق، ورأسي مرفوع»، وأشار الطيب إلى أنه تلقى عروضاً عدة بمجرد تقديم استقالته من الشرطة، مضيفاً أنه يدرسها، وسيتخذ حيالها القرار في الوقت المناسب، واختتم: «أشكر كل من ساندوني ودعموني في نادي الشرطة»، يذكر أن فريق الشرطة تراجع للترتيب الثالث في المجموعة (ب) برصيد 10 نقاط.