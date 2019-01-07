مشروع تدريجي لعودة الجماهير المصرية إلى الملاعب

المصدر: القاهرة ــ عماد الحسيني

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، إنه جار تطوير مبادرة لدخول الجماهير إلى ملاعب كرة القدم، بعد توقف دام نحو 6 سنوات، ولفت إلى أن التنفيذ سيتم وفقا لمشروع تدريجي، ودخول أعداد قليلة مع زيادتها خطوة خطوة، حتى تعود الجماهير بصورة كاملة، مشددا على عدم وجود أي أزمة في دخول الجماهير في مباريات كأس الأمم الأفريقية، إذا فازت مصر بشرف تنظيم البطولة، وأكد صبحي على دعم الدولة للاتحاد المصري لكرة القدم، في ملف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، متمنياً الحصول على التنظيم.

وعلى جانب آخر، أعلن خالد محمود، طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي، غياب المهاجم المغربي وليد أزارو، لمدة تصل إلى 5 أسابيع، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، في مباراة خسر فيها فريقه أمام بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، وضربت الإصابات أغلب لاعبي الأهلي خلال الفترة الماضية، ما دفع البعض للهجوم على الجهاز الطبي للفريق، بداعي عدم علاج اللاعبين وتجهيزهم بصورة صحيحة، ما يتسبب في عودة الإصابات مجددا، وطالب البعض بالكشف على أرضية ملعب النادي الأهلي «استاد التتش»، لاحتمالية أن تكون هي السبب في تعرض اللاعبين للإصابات المتكررة، وكشف طبيب الأهلي أن وليد سليمان يعاني من الالتهاب في القدم، وهناك محاولات لتجهيزه من أجل مواجهة سموحة غدا.

فيما يواصل الثنائي سعد سمير وصلاح محسن التأهيل، على أن ينتظما في التدريبات الجماعية، عقب مواجهة فيتا كلوب الأنجولي، السبت المقبل بدوري الأبطال، ومن ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادي، تشكيل لجنة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، تضم النائب العامري فاروق، وخالد الدرندلي أمين الصندوق، وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني، للبدء في الإجراءات القانونية في أزمة قيد عبد الله السعيد في فريق بيراميدز، وأوضح الأهلي في بيان له، أن قيد السعيد في صفوف بيراميدز مخالف، مع الإشارة إلى تضارب تصريحات مسؤولي اتحاد الكرة حول إمكانية قيد لاعب في يوم الجمعة، وهو الموافق للعطلة الأسبوعية، فقد أعلن النادي التعاقد مع السعيد وقيده صباح الجمعة الماضية، قبل ساعات من مواجهة الفريقين في لقاء مؤجل من الدوري المصري، وأعلن الأهلي تمسكه الكامل بحقوقه.