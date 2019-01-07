الأهلي المصري يفقد أزارو 5 أسابيع

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي المصري، أن المغربي وليد أزارو، سيغيب عن الفريق 5 أسابيع بسبب الإصابة، وقال إن اللاعب خضع لفحوص طبية، للاطمئنان على حالته، وأثبتت الفحوص، إصابته بتمزق في العضلة الضامة، ما يستلزم فترة تعافي تمتد لمدة 5 أسابيع، وأوضح أن أزارو سيخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة، مؤكداً أن الجهاز الطبي، يسعى بقوة لتجهيز اللاعب للعودة من جديد للتدريبات الجماعية.

وتابع أن وليد سليمان لاعب الفريق، سيخضع للفحص الطبي اليوم، لحسم موقفه من المشاركة في مباراة سموحة بالدوري غداً، ويعاني سليمان من التهابات في الأوتار الخارجية للقدم.