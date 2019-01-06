الأهلى المصري يضم حسين الشحات رسمياً

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن مسؤولو العين والأهلي المصري، مساء اليوم الوصول لاتفاق نهائي يقضي بانتقال اللاعب حسين الشحات، إلى صفوف فريق النادي الأهلي وذلك بناءً على رغبة اللاعب واتساقاً مع العلاقة الوطيدة بين الناديين الكبيرين.

ولم يتم الإعلان عن قيمة ومدة الصفقة، حيث اتفق جميع الأطراف على كافة التفاصيل المرتبطة بعقد انتقال اللاعب حسب بنود التعاقد وتم إنهاء جميع الأمور المرتبطة بالموضوع تمهيداً لإكمال إجراءات قيده رسمياً في كشوفات الأهلي، وفقاً للموقع الرسمي لنادي العين.

وأعرب الشحات، عن بالغ امتنانه وتقديره لإدارة نادي العين، على الدعم اللافت الذي حظي به خلال مسيرته المهنية الناجحة في الإمارات، والتعامل الاحترافي قبل انضمامه للعين وأثناء الفترة التي أمضاها في الدفاع عن شعاره الغالي، موضحاً: “شخصياً أدين لنادي العين بالفضل الكبير، على ما قدمه لي، إذ عشت بين جدرانه أجمل اللحظات في مشواري الاحترافي، لذلك تلك الفترة المهمة لن تسقط عن ذاكرتي ما حييت ويكفي أنني توجت مسيرتي معه بتحقيق بطولتين رسميتين ولعبت عن طريقه في أكبر بطولة للأندية على مستوى العالم، والحقيقة من الصعب جداً وصف مشاعري مهما اجتهدت تجاه العين وأتمنى للفريق التوفيق والسداد خلال تحدياته المقبلة".

وأكمل: انتقالي إلى العين كان حلماً جميلاً وفرصة مثالية لمعانقة المجد ويكفي أن الانتماء للعين منحني الشرف الكبير وربط اسمي بإنجازات استثنائية على المستويين الجماعي والشخصي، وأود أن أكرر شكري لإدارة وجماهير العين على كل شيء منحني له هذا الكيان الرياضي الشامخ.

وزاد: سعادتي باكتمال كافة الإجراءات المتعلقة بالانضمام لنادي القرن، فريق الأهلي، لا توصف، ويكفي أن هذا الحدث ظل بمثابة حلم الطفولة بالنسبة للشحات، وشخصياً أدرك ما المطلوب مني خلال التحديات المقبلة في الدفاع عن شعار الأهلي، وأعد بمضاعفة الجهود وإظهار أفضل ما لدي في الدفاع عن شعار هذا الكيان الغالي.

واستطرد الشحات قائلاً: المرحلة القادمة تقتضي تضافر جهود الجميع من إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير وكل منتسب إلى الأهلي لتحقيق طموحاتنا الكبيرة لذلك نحن مطالبون بالعمل معاً بروح الأسرة الواحدة وسقف طموحاتنا دائماً مرتفع لا لشيء سوى أننا “أهلاوية”.