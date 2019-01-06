المغربي بوطيب أولى صفقات الزمالك الشتوية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أعلن أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المصري، تعاقد ناديه مع اللاعب الدولي المغربي، خالد بوطيب، قادماً من نادي مالاتيا سبور التركي، لمده ثلاثة مواسم ونصف الموسم، على أن يتم الإعلان عن باقي تفاصيل الصفقة، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد. ويعتبر مهاجم المنتخب المغربي (31) عاماً، أولى صفقات الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية، ومن المقرر أن يتم توقيع العقود الرسمية اليوم، في مقابلة تجمع بين بوطيب مع رئيس النادي.

الأهلي وبيراميدز

من جهة أخرى، أثار اللاعب المصري عبد الله السعيد، حالة من الانقسام بين جماهير الكرة المصرية، بعد مشاركة اللاعب بين صفوف بيراميدز، أمام ناديه القديم الأهلي، أول من أمس، في مباراة مؤجلة للفريقين بالدوري المصري الممتاز.

وفي ساعات قليلة أنهى بيراميدز إجراءات تعاقد وقيد اللاعب، قادماً من أهلي جدة السعودي، حتى إن الإعلان عن الصفقة جاء في نفـــس يوم المباراة، وهو اليوم الذي جاء فيه اللاعب من السعودية إلى القاهرة.

وأحرز السعيد هدفاً، في فوز فريقه بهدفين مقابل هدف، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة، وكتب أحد المغردين: «الهدف أكبر دليل على ظلم إدارة الأهلي للاعب»، في حين كتب آخر: «تسجيل اللاعب أبلغ رد على مجلس الخطيب».

أزمة السعيد

ورحل اللاعب عن الأهلي، بعد أزمة توقيعه للزمالك، دون علم إدارة ناديه، ما اعتبره مجلس الإدارة والجماهير خيانة للنادي، وتقرر رحيله إلى الدوري الفنلندي، في إعارة مدتها ستة أشهر، قبل بيعه إلى الأهلي السعودي.

وجاءت مشاركة اللاعب مع بيراميدز بمثابة المفاجأة، ويبحث الأهلي عن الحصول على حقوقه المالية من النادي السعودي، نظير بيع اللاعب لفريق آخر، وفقاً لما نص عليه عقد البيع، بعد أن حصّن الأهلي المصري نفسه، بوضع شرط بقيمة مليوني دولار، يحصل عليه في حال بيع اللاعب لأي فريق داخل مصر، وذلك خشية انتقال اللاعب مجدداً إلى الزمالك الغريم التقليدي. لكن أغلب رواد صفحة اللاعب على «فيسبوك» أجمعوا على عشقهم للنادي الأهلي، قائلين: «نحن نشجع الأهلي قبل أن نشجعك».