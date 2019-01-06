انهيار حلم 3 لاعبين سودانيين في الاحتراف الأوروبي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

كشف المغربي علي قصايب المدير الفني السابق لفريق الأهلي شندي السوداني أن بذهابه من الفريق انهار حلم ثلاثة لاعبين سودانيين، لم يكشف عنهم، للعب في الدوريات الأوروبية بعد أن رشحهم لأندية أوروبية، ولكن مماطلة إدارة الأهلي في الرد على مطالبه تسبب في انهيار حلم الثلاثي، وقال إنه كان يحلم بأن ينجح في منح اللاعبين السودانيين فرصة الاحتراف في أوروبا خاصة أن لديه علاقات طيبة مع وكلاء وكشافين يقدمون لاعبين للدوريات الأوروبية. ويجدر ذكره أن المغربي كان قد تقدم باستقالته عقب مباراة مريخ الفاشر، هذا وتم الاتفاق بين القناة الناقلة للدوري الممتاز والمدرب المغربي علي قصايب للعمل محللاً لمباريات الدوري.

من ناحية أخرى أقر إيراد الزعفوري المدير الفني للهلال أن استقبال شباك فريقه لهدفين في المباراة التي جمعته مع فريق أمام حي العرب بورتسودان يعود لعدم الانسجام بين إيمانويل وحسين الجريف في خط الدفاع، مشيراً إلى أن هدفه الأساسي في اللقاء تحقق بنيل النقاط كاملة والمحافظة على الصدارة.

وقال الزعفوري في تصريحات صحفية بعد نهاية المباراة إنه خرج بفوائد عديدة في لقاء حي العرب، موضحاً أن تألق بشة الصغير، وتسجيل أمبومبو وعودة القائد بشة تعد من أكبر المكاسب. وأعرب مدرب الهلال عن سعادته بالأداء العالي والمستوى الرفيع لكل اللاعبين، أملاً بأن يتواصل في مقبل المباريات ببطولة الدوري الممتاز. يذكر أن الهلال عزز صدارته للممتاز بـ 16 نقطة بعد فوزه على حي العرب بورتسودان بأربعة أهداف مقابل هدفين.