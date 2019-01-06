الغيابات تضرب ديربي العاصمة التونسية

المصدر: تونس - صالح قادري

ضربت الغيابات بقوة قبل مواجهة اليوم في ديربي العاصمة التونسية بين الترجي التونسي والنادي الأفريقي، الذي سيجرى لأول مرة خارج العاصمة، حيث سيحتضنه ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير بالساحل التونسي، ففي الترجي، سيكون أول الغائبين أنيس البدري وحسين الربيع، اللذين تعرضا للطرد أمام فريق غوادالاخارا في مونديال الأندية بالإمارات، بالمقابل، قد يعتمد المدرب معين الشعباني على المنتدب حديثاً، الجزائري الطيب مزياني، خلفاً لأنيس البدري، أما بالنسبة للنادي الأفريقي، سيجد المدرب شهاب الليلي نفسه مضطراً للاعتماد على زاد بشري متكون من 17 لاعباً فقط، حيث سيتواصل غياب سامي الهمامي ووسام يحيى وبلال الخفيفي وباسيرو وكومبواري، مقابل عودة المدافع فخر الدين الجزيري.