بوصوفة يتعاقد مع الشباب السعودي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تعاقد المغربي مبارك بوصوفة، لاعب الجزيرة السابق، أول من أمس، مع نادي الشباب السعودي لإكمال الموسم الجاري بين صفوف «الليث»، ليغلق بذلك باب الاحتمالات الخاصة بإمكانية عودته للعب في دوري الخليج العربي مجدداً.

وكان أحد أندية دورينا الذي يسعى إلى تدعيم صفوفه في محاولة لتأمين وجود الفريق في دوري المحترفين الموسم المقبل، دخل في مفاوضات جادة مع بوصوفة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، التي تنتهي 29 الجاري، إلا أن الشباب السعودي تقدم بعرض أفضل إلى اللاعب، ليتم التعاقد بين الطرفين في الساعات الماضية.