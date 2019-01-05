حكم مصري لديربي الترجي والأفريقي

المصدر: تونس - د ب ا

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم، أمس، عن اختيار الحكم المصري محمد عادل لإدارة مباراة الديربي المؤجلة بين الترجي وضيفه الأفريقي في الجولة 11 من الدوري. ويساعده سمير جمال وأحمد توفيق، وسيكون محمد معروف حكما احتياطيا.

وتقام المباراة بين الفريقين لأول مرة خارج العاصمة، بملعب مصطفى بن جنات في مدينة المنستير، على بعد 200 كيلومتر، حيث يشهد ملعب استاد رادس أعمال صيانة للعشب، كما تعذر اللعب باستاد المنزه لصيانة مدرجاته.

ويحتل الترجي المركز الثالث برصيد 23 نقطة، وله 3 مباريات مؤجلة، ويحتل الأفريقي المركز السابع برصيد 17 نقطة ولديه مباراتان مؤجلتان.