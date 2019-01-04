بيراميدز يعلن رسمياً التعاقد مع عبد الله السعيد

المصدر: (د ب أ)

أعلن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع صانع الألعاب عبد الله السعيد من نادي أهلي جدة السعودي.

وخاض عبد الله السعيد رحلة احترافية في الدوري السعودي ضمن صفوف أهلي جدة بعد مسيرة رائعة مع الأهلي المصري ، وذلك قبل أن يثير الجدل بصفقة انتقاله للزمالك، الغريم التقليدي للأهلي المصري.

وذكر نادي بيراميدز عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" :"رسميا تم قيد عبد الله السعيد لاعبا في نادي بيراميدز بدءا من أول يناير الجاري كخامس صفقات النادي الشتوية."



