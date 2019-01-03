لجنة الحكام المصرية: مباراة بيراميدز والأهلي مراقبة دولياً

المصدر: د ب ا

أكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة أن الطاقم الصربي الذي سيدير مباراة بيراميدز مع الأهلي غدا الجمعة ببطولة الدوري الممتاز يعد من أكفأ الحكام على مستوى أوروبا.

وقالت لجنة الحكام في بيان رسمي لها اليوم الخميس إنها لم تتردد في إسناد المهمة لهذا الطاقم، حيث كان الاتحاد الصربي من بين الاتحادات الأوروبية الثمانية التي خاطبها الاتحاد المصري في هذا الشأن، واعتذر العديد منها نظرا لتزامن هذه الفترة مع فترة أعياد الميلاد (كريسماس).

كما أشارت اللجنة إلى أن مستوى الطاقم التحكيمي الصربي سيجعل مباراة الغد محل متابعة من الاتحادين الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والدولي (فيفا) في إطار المتابعة الدقيقة التي يقوم بها الاتحادان للحكام الدوليين لدى إدارتهم للمباريات.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على مبدأ الحيادية الذي تنتهجه في التعامل مع جميع الأندية المصرية.

وتحظى مواجهة الأهلي وبيراميدز بأهمية خاصة، حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب المسابقة برصيد 30 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة، فيما يتواجد الأهلي في المركز السادس برصيد 24 نقطة وله ستة لقاءات مؤجلة.