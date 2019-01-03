اعتقال 41 شخصاً بعد مباراة في كأس الجزائر

المصدر: د ب ا

اعتقلت الشرطة 41 شخصا على خلفية أحداث الشغب التي سادت المباراة التي جمعت شباب حي موسى بضيفه مولودية الجزائر أمس الأول الثلاثاء، ضمن الدور الـ32 من مسابقة كأس الجزائر لكرة القدم.

وقرر الحكم ايقاف المباراة في الدقيقة 45، بسبب عدم توفر الظروف الامنية لاستمرارها على خلفية محاولة اقتحام مشاغبين ارضية الملعب، واستخدامهم للحجارة والألعاب النارية ورميهما للملعب.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مسؤولين بالمديرية العامة للأمن الوطني قولهم اليوم الخميس، إن الموقوفين سيحالون إلى الجهات القضائية عن تهم "الإخلال بالنظام العام" و"تخريب وتحطيم أملاك الغير وأملاك عمومية" و ''الاعتداء على قوى حفظ الأمن".

وأعلن جهاز الدفاع المدني عن اصابة 62 شخصا من بينهم 45 شرطيا بجروح متفاوتة، جراء الرشق بالحجارة وبمقذوفات أخرى، خلال المباراة.