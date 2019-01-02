وزير الرياضة المصري يتعهد بمفاجأة خاصة لمحمد صلاح

المصدر: د ب ا

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي أنه يجهز مفاجأة لمحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، في حالة فوزه بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018 والتي يتنافس عليها مع السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

وأضاف صبحي في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء أن ترديد اسم محمد صلاح "أصبح بمثابة البسمة الجميلة في حياة المصريين، تبعث على التفاؤل دائما لذلك يجب تكريمه بالشكل الأفضل."

من ناحية أخرى، أكد صبحي أن مصر قادرة على استضافة كأس أمم أفريقيا 2019 بعد سحب التنظيم من الكاميرون.

وأوضح أن مصر تمتلك كل الإمكانيات من استادات وطرق وشبكات اتصالات وفنادق وخدمات لاستضافة كاس أمم أفريقيا.

وأشار صبحي إلى أنه لا توجد أي أزمة في حضور الجماهير لمباريات البطولة في حالة استضافتها، "بدليل أن لقاءات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية تقام بحضور الجماهير."

وكشف أشرف صبحي أن المهندس هاني أبوريدة رئيس اتحاد كرة القدم المصري يسير بخطوات جيدة في ملف التجهيز لاستضافة أمم أفريقيا 2019.