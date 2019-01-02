الأهلي المصري يفتقد جهود 6 لاعبين قبل مواجهة بيراميدز

المصدر: د ب ا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري مرانه الرئيسي اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة بيراميدز، المقررة بعد غد الجمعة على ملعب استاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مفتقدا جهود ستة من لاعبيه بسبب الإصابات.

وتضم قائمة المصابين من صفوف الأهلي، حسام عاشور وأحمد فتحي ومحمد نجيب ومحمد شريف وسعد سمير وصلاح محسن.

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة قيد رمضان صبحي ومحمد محمود وجيرالدو دا كوستا ومحمود وحيد وصالح جمعة في قائمة الفريق ليصل إجمالي عدد لاعبيه إلى 30 لاعبا، حيث لن يحتاج ضم لاعب الوسط الأنجولي جيرالدو إبعاد أي من المحترفين خاصة أن النيجيري جونيور أجايي غير مقيد في القائمة المحلية لإصابته قبل بدء الموسم الحالي.

وعقد الأوروغوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلي جلسة مطولة مع جيرالدو لاعب وسط الفريق، وذلك لتجهيز اللاعب وتحديد متطلباته الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وغاب محمد شريف لاعب خط وسط الفريق عن المشاركة في التدريبات الجماعية بسبب تعرضه للإصابة بكدمة في الكاحل خلال مران أمس إثر تدخل قوي من زميله ساليف كوليبالي.

وخضع شريف لفحص طبي قبل انطلاق المران الصباحي، وفضل الجهاز الطبي دخول اللاعب في جلسة علاج طبيعي وتأهيل في صالة الألعاب الرياضية، حتى لا تتفاقم الكدمة.