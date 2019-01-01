8 ملايين تنقل كاسونجو إلى الوحدة السعودي

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، أمس ، الموافقة على إعارة الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى فريق الوحدة السعودي، اعتبارا من يناير المقبل وحتى نهاية الموسم مقابل 8 ملايين جنيه مصري.

وأضاف منصور، في تصريحات نشرها موقع نادي الزمالك على الإنترنت ، أن الموافقة على إعارة كاسونجو جاءت بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس. ويحتل الوحدة المركز السادس في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة حصدها خلال 15 مباراة ، ويتأخر بفارق 12 نقطة خلف الهلال المتصدر.