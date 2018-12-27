قائد المنتخب السعودي يعلن اعتزال كرة القدم

المصدر: د ب ا

أعلن أسامة هوساوي قائد المنتخب السعودي في كأس العالم 2018 في روسيا، اعتزاله اللعبة عن عمر يقارب 35 عاما.

وقال مدافع الوحدة السعودي في بيان له اليوم الخميس": أتذكر البدايات بحب الكرة وشغف اللعب بها من هواة إلى محترفين، في ذلك المستطيل الأخضر لم ندخر جهداً من أجل المنافسة".

وأضاف" في منصات التتويج كانت لنا وقفة مع الذهب، حصدت أغلى رصيد من حب الجماهير، اليوم أعلن للجميع اعتزالي لعب كرة القدم، هذه النهاية ستكون بداية لمستقبل أجمل".

وبدأ هوساوي مسيرته في الوحدة موسم 2005، قبل الانتقال للهلال بين عامي 2008 و2012، ثم خاض تجربة في اندرلخت البلجيكي لم تكلل بالنجاح.

وعاد للسعودية للانضمام للأهلي بين 2012 و2016، ثم لعب الموسمين الماضيين في صفوف الهلال، قبل العودة مجدداً للوحدة بداية الموسم الحالي.

وانضم هاوساوي لأول مرة إلى المنتخب السعودي في كأس الخليج 2007 ومن ثم في كأس آسيا 2007.

وفي عام 2014 بات هوساوي اللاعب السعودي رقم 16 الذي يشارك في 100 مباراة دولية.