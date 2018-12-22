الهلال السعودي يحسم موقعة الأهلي

المصدر: الرياض - أ ف ب

حسم الهلال أمس الموقعة الساخنة مع نظيره الأهلي 4 - 3، وأحكم قبضته على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، في مباراة مثيرة ونجح في تحويل تأخره أمام ضيفه الأهلي بهدف إلى فوز مثير 4 - 3 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في المرحلة الرابعة عشرة.

وسجل للهلال «حامل اللقب» الفرنسي بافيتيمبي غوميس«ق 45 من ركلة جزاء» وياسر الشهراني «ق 47» والبرازيلي كارلوس إدواردو «ق 66 من ركلة جزاء» والبيروفي أندريه كاريو «ق 77»، فيما تألق في الأهلي السوري عمر السومة بتسجيله الأهداف الثلاثة في الدقائق 7 و81 من ركلة جزاء و«ق 85».

ورفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة، بينما تراجع الأهلي للمركز الخامس برصيد 24 نقطة.