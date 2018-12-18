الاتحاد السعودي يستعين مجدداً بالحكام المحليين في الدوري

المصدر: (د ب أ)-

أكد اتحاد الكرة السعودي اليوم الثلاثاء أنه قرر الاستعانة بالحكام السعوديين في منافسات دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الجولات المقبلة من الدوري وإقرار استخدام الحكم الاضافي في بطولة كأس الملك سلمان في الادوار "64" و 32" بجانب مباريات دوري الدرجة الاولى .

وقرر اتحاد الكرة في وقت سابق الاستعانة بحكام أجانب لكافة مباريات الدوري منذ انطلاقته لكنه عدل عن قراره بسبب اتجاه الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بتخفيض تقييم مستوى لجنة الحكام السعودية في اتحاد الكرة من المستوى الاول للثاني بسبب عدم مشاركة الحكام الدوليين السعوديين في قيادة مباريات الدوري ، وهو ما قد يعني خفض عدد الحكام الدوليين في السعودية .

يشار إلى أن "فيفا" يصنف لجان الحكام في الاتحادات المحلية، إلى ثلاثة مستويات، حيث يمنح لجان المستوى الاول سبع شارات دولية لحكام الساحة وتسع للحكام المساعدين، وهو المستوى الحالي للجنة السعودية، فيما يمنح خمس شارات دولية لحكام الساحة وسبع للمساعدين للجان التي تأتي في المستوى الثاني .