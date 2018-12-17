مدرب الأهلي المصري الجديد..مُكتشف سواريز وغريزمان

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي المصري، مارتن لاساراتي ، عن خططه المقبلة "للقلعة الحمراء"، لافتا إلى أنه سيعمل على اكتشاف مواهب جديدة للعثور على لاعبين أقوياء، ليعيد ما فعله عندما اكتشف لويس سواريز وأنطوان غريزمان.

وقال لاساراتي خلال مؤتمر صحفي، إنه سيدرس اللاعبين في البداية ليستقر على خطة الفريق المناسبة في الفترة المقبلة.

وأضاف أن تغيير خطة الفريق ستتم بشكل تدريجي، مضيفا: "أوروبا تلعب بطريقة 4/2/3/1 وتلعب أميركا الجنوبية بطريقة 4/3/3 أما طريقة الأهلي سيتم اختيارها بشكل مناسب لمصر"، وفق ما نقل موقع أخبار النادي الأهلي.

وأشار إلى كونه محظوظا باكتشاف نجوم بارزين كبار أمثال نجم منتخب أوروغواي وبرشلونة لويس سواريز، ونجم المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان، موضحا أنه "يحب اكتشاف اللاعبين الموهبين أصحاب الشخصيات القوية".