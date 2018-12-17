الأوروغواياني لازاراتي مدرباً للأهلي المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أعلن النادي الأهلي المصري، التعاقد مع الأوروغواياني، مارتين لازاراتي «مدرب الوصل في 2002»، لتدريب فريق الكرة الأول بالنادي، بعقد مدته عام ونصف العام، وتضمن الاتفاق، دفع الأهلي 125 ألف دولار شهرياً للمدرب لازاراتي، والمدرب المساعد ومدرب الأحمال.

وتقرر عودة محمد يوسف، الذي تولى المسؤولية «مؤقتاً» في الفترة الماضية، إلى منصب المدرب العام، ويعد التعاقد مع لازاراتي، التجربة الأولى للأهلي مع مدربين من أميركا الجنوبية. ويتسلم لازاراتي مهمته رسمياً، عقب لقاء الأهلي وجايما الإثيوبي، في دوري الأبطال الإفريقي.