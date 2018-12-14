مصر تطلب تنظيم كأس أفريقيا 2019

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبوريدة، رسميا بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر اقامتها في شهر يونيو المقبل.

وكان من المفترض اقامتها في الكاميرون، قبل أن يقوم كاف بسحبها من الكاميرون لعدم جاهزيتها، وفتح الباب أمام دول القارة للتقدم لاستضافتها. وكانت المغرب هي الأقرب لاستضافة البطولة الأفريقية، لكنها اعتذرت قبل يومين، وأعلنت مصر استعدادها التام لاستصافة البطولة التي تلعب نسختها المقبلة، بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ كأس الأمم.