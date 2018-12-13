الفرنسي جيريس مديراً فنياً للمنتخب التونسي

المصدر: (د ب أ)

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الخميس، تعيين الفرنسي ألان جيريس، مدربا جديدا للمنتخب(الملقب بنسور قرطاج) قبل أشهر من انطلاق نهائيات بطولة كأس أمم افريقيا 2019.

وأفاد الاتحاد في بيان له إن المدرب وقع اليوم عقد مدته لمدة عام ونصف العام، حتى 30 يونيو 2020 مع قابلية التجديد.

وسيتولى جيريس قيادة نسور قرطاج في أول مسابقة رسمية معه في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في يونيو المقبل،وسيخوض قبلها مباراة أخيرة ضمن التصفيات ضد منتخب سوازيلاند بتونس.

ويملك جيريس 66 عاما خبرة واسعة في إفريقيا إذ سبق له تدريب منتخبات الجابون والسنغال ومالي في مناسبتين آخرها بين 2015 و2017.

وأقال الاتحاد التونسي المدرب فوزي البنزرتي من مهامه في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بعد ثلاثة أشهر فقط من تعيينه بعد أن قاد نسور قرطاج إلى حجز بطاقة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا منذ الجولة الرابعة من التصفيات.

وتولى المدربان المساعدان ماهر الكنزاري ومراد العقبي قيادة المنتخب في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات أمام مصر والتي خسرها 2 / 3 ،والمباراة الودية ضد المغرب وخسرها أيضا بهدف نظيف في تونس.

