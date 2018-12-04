الترجي يبدأ تحضيراته لمونديال الأندية غداً

المصدر: تونس - د ب ا

يبدأ الترجي التونسي بطل أفريقيا استعداداته للمشاركة في كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» غداً، حيث يتم تأجيل مبارياته في الدوري المحلي مؤقتاً.

ومنح معين الشعباني راحة 48 ساعة، للاعبي الفريق عقب فوزه على شبيبة القيروان 2 - 0 في الجولة العاشرة من الدوري ليصعد إلى صدارة الترتيب للمرة الأولى هذا الموسم.

وتعد مشاركة الترجي في مونديال الأندية، هي الثانية للفريق بعد 2011، ويفتتح الفريق مبارياته في البطولة 15 الجاري، بمواجهة الفائز من مباراة الدور الأول بين العين وتيم ولنجتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا.