الرجاء البيضاوي يتوّج بلقب كأس الاتحاد الإفريقي

المصدر: أ ف ب

توج الرجاء البيضاوي المغربي بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، رغم خسارته أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديموقراطي 1-3 الأحد في اياب الدور النهائي، وذلك لفوزه ذهابا 3-صفر.

ويدين الرجاء البيضاوي بلقبه الثاني في المسابقة بعد الذي توج به عام 2003 قبل عام من دمجها مع كأس الكؤوس الإفريقية، الى عبد الإله الحافيظي، الذي سجل له هدف التتويج بوضعه في المقدمة بعد 21 دقيقة، قبل أن ينتفض المضيف الكونغولي الديموقراطي بتسجيله ثلاثة أهداف عبر جان-مراك ماكوسو (ق4+45) وموكوكو باتيزايدو (ق71) وفابريس نغوما (ق74).

وهي المواجهة الرابعة بين الفريقين في المسابقة هذا الموسم، حيث التقيا في دور المجموعات (المجموعة الأولى)، فتعادلا سلبا في الجولة الأولى في الدار البيضاء، وفاز الفريق الكونغولي الديموقراطي 2-صفر في الجولة الخامسة في كينشاسا، ثم كرر الأمر الأحد لكن من دون يعوض خسارة الذهاب، ليفشل بذلك في احراز لقبه الأول في المسابقة في أول نهائي له.

لكن سبق لفيتا كلوب أن توج قاريا باحرازه لقب كأس الأندية البطلة (دوري الابطال حاليا) عام 1973 وحل وصيفا عامي 1981 و2014، فيما عزز الرجاء البيضاوي رصيده القاري الذي يتضمن ايضا 3 القاب في دوري الابطال اعوام 1989 و1997 و1999 (حل وصيفا عام 2002).

وهو اللقب الثاني لمدرب الرجاء البيضاوي الإسباني خوان كارلوس غاريدو، الذي سبق له أن توج بطلا للمسابقة مع الأهلي المصري عام 2014.