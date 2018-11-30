محمد صلاح ضمن 34 مرشحاً للفوز بجائزة الأفضل فى أفريقيا

المصدر: (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الجمعة عن لائحة أولية ضمت 34 لاعباً مرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2018، بينهم 15 عربياً يتقدمهم نجما ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين، المصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز على التوالي.

وكان محرز توج باللقب عام 2016، وصلاح عام 2017، وسيكون في مقدمة منافسيهما الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال الإنجليزي الذي توج قبلهما (2015)، وزميلا صلاح في ليفربول المهاجم السنغالي ساديو مانيه ولاعب الوسط الغيني نابي كيتا، والسنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي.

وكان صلاح قد نال الجائزة في العام الماضي على خلفية أدائه اللافت في أول موسم له مع ليفربول بعد انتقاله من روما الإيطالي، اذ ساهم في قيادة فريقه الى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد 1-3، وكان أفضل هدافي الدوري الإنجليزي مع 32 هدفاً.

كما ضمت القائمة الأولية للمرشحين للجائزة، أسماء المغاربة أيوب الكعبي (هيبي فورتشن الصيني) وحكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) واسماعيل الحداد (الوداد البيضاوي) والمهدي بنعطية (يوفنتوس الإيطالي)، والتونسي أنيس البدري الذي ساهم بقيادة فريقه الترجي التونسي الى لقب دوري الأبطال هذا الموسم على حساب الأهلي المصري الذي أدرج اسم لاعبه وليد سليمان أيضا ضمن المرشحين.

ورشح للجائزة من اللاعبين العرب، الجزائريون عبد المؤمن جابو (وفاق سطيف) وياسين براهمي (بورتو البرتغالي) ويوسف بلايلي (الترجي التونسي)، والتونسيان طه ياسين الخنيسي(الترجي) ووهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي)، والمصري أحمد جمعة (المصري البورسعيدي)، والمغربي محمود بنحليب (الرجاء البيضاوي).

ويتم اختيار أفضل لاعب بعملية تصويت يشارك فيها أعضاء اللجنة الفنية المكلفة تطوير اللعبة في الاتحاد، ومتخصصين من وسائل الإعلام، وأساطير اللعبة في القارة السمراء ومدربو الفرق التي بلغت ربع نهائي مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، فضلا عن مدربي وقادة المنتخبات الـ 54 الأعضاء في الاتحاد.

ويقام حفل توزيع الجوائز في الثامن من يناير في دكار.

وورد اسما المغربيين أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني) وبنحليب ضمن قائمة من ستة مرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب، فيما كان المغربي رشيد طاوسي الذي يشرف على وفاق سطيف الجزائري، المرشح العربي الوحيد لنيل جائزة أفضل مدرب.

وورد اسم منتخب موريتانيا الذي تأهل لأول مرة في تاريخه الى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2019، كالمنتخب العربي الوحيد بين ستة منتخبات مرشحة لنيل جائزة أفضل منتخب.