الأهلي يذبح عجلاً لطرد النحس

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يبحث النادي الأهلي عن الخروج من عثرته بعودة الجماهير، كونه في أمسّ الحاجة إلى الدعم في فترة التراجع الفني التي يمر بها، ولجأ اللاعبون إلى ذبح عجل، وتوزيع اللحوم على عمال النادي، قبل مران أمس، لفك النحس، على حد قناعاتهم، بعد سلسلة النتائج السلبية التي تلازم الفريق، وخروجه من كأس زايد على يد الوصل الإماراتي، وقبلها خسارة دوري الأبطال أمام الترجي التونسي، فضلاً عن خسارة غير متوقعة من المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

ويعد اللجوء إلى ذبح العجول ظاهرة اعتادت عليها معظم الأندية المصرية والمنتخب قبل المباريات، أو في وقت تراجع الأداء.

وتبحث إدارة الأهلي توفير كل الضمانات لتسهيل حضور الجماهير، خصوصاً أن الأهلي يمتلك قاعدة بيانات ونظام إلكتروني لتوزيع التذاكر.