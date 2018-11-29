الأهلي المصري يجدد عقد مؤمن زكريا بعد مباراة بتروجيت

المصدر: وكالات

أكد سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أن هناك جلسة ستجمعه بمؤمن زكريا، لاعب الفريق، عقب لقاء بتروجيت، المقرر له يوم السبت القادم، من أجل الوصول لنقطة اتفاق بشأن تجديد عقده.

وقال عبد الحفيظ ،في تصريحات صحفية اليوم الخميس بمقر النادي في العاصمة المصرية القاهرة، أن النادي متمسك باستمرار زكريا، وتجديد تعاقده، ونفس الأمر ينطبق على اللاعب الذي أعرب عن رغبته هو الآخر في الاستمرار بصفوف الفريق.

وأشار القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي، أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين اللاعب والنادي، وهو ما يوضح أن تجديد عقد مؤمن مسألة وقت، وسيتم وضع "الرتوش النهائية" للاتفاق عقب لقاء بتروجيت لحسم الأمر بشكل نهائي.

وينتهي عقد مؤمن زكريا مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد أخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في صفقة انتقال حر.