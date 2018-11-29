مصر تغرم حياتو والعمراني 55 مليون دولار

المصدر: القاهرة- أ ف ب

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الكاميروني عيسى حياتو وأمينه العام السابق المغربي هشام العمراني، مبلغ مليار جنيه (نحو 55 مليون دولار) لمخالفتهما قانون حماية المنافسة المصري، بحسب ما أعلن أمس جهاز حماية المنافسة.

واحتج حياتو على الحكم، معتبراً أن القضية «تمت منذ البداية لمصلحة بعض الأشخاص»، ومؤكداً عزمه على استئناف الحكم. وأوضح الجهاز أن المحكمة أصدرت قرارها أمس بحق المسؤولين السابقين «لقيامهما بمخالفة قانون حماية المنافسة من حيث إساءة استخدام وضع الاتحاد المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحده حق استغلاله التجاري».