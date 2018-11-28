ياسر القحطاني ويونس محمود في قائمة المجد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

تنوعت جنسيات اللاعبين الفائزين بجائزة أفضل هداف في تاريخ كأس آسيا لكرة القدم، ونال الكوري الجنوبي اللقب تشو يون أوك برصيد 4 أهداف، وفي 1964، الهندي إيندر سينغ برصيد هدفين، وفي 1968، الإيراني هومايان بهزادي برصيد 4 أهداف.

في عــام 1972، نال اللقب، الإيراني حســين كاراني برصيد 6 أهــداف، و1976، الإيرانـــي غـــلام حسين مظلومي ونصير نورائي، مشـــاركة مع الكويتـــي فتحي كميل، برصيد 3 أهـــداف لكل منهما.

في عام 1980، نال اللقب الإيراني بهتاش فاريبا والكوري الجنوبي تشوي سون هو، برصيد 7 أهداف لكل منهما.

وفي عام 1984، الصيني جيا إكسياكوان، والإيرانيان نصير محمد خاني وشاهروخ باياني، برصيد 3 أهداف، وفي 1988، الكوري الجنوبي لي تاي هو 3 أهداف، و1992، السعودي فهد الهريفي 3 أهداف.

في عام 1996، الإيراني علي دائي 8 أهداف، و2000، الكوري الجنوبيي لي دونغ كوك 6 أهداف.

وفي عام 2004، البحريني علاء حبيل والإيراني علي كريمي برصيد 5 أهداف، و2007، العراقي يونس محمود والياباني ناوهيرو تاكاهارا والسعودي ياسر القحطاني، برصيد 4 أهداف لكل منهم.

في 2011، الكوري الجنوبي غو جا تشول 5 أهداف، و2015 لاعبنا علي مبخوت برصيد 5 أهداف.