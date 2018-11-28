سعد بقير: طموحات الترجي بلا حدود في مونديال الأندية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

يترقب سعد بقير لاعب وسط الترجي التونسي «بطل أفريقيا» بشغف موعد وصوله مع فريقه إلى أبوظبي للمشاركة في مونديال الأندية «الإمارات 2018»، التي تقام من 12-22 ديسمبر المقبل، ويحمل بقير الذي قاد فريقه إلى التربع على زعامة الكرة الأفريقية بتسجيله للهدفين الأول والثاني بمرمى الأهلي المصري في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا مطلع نوفمبر الجاري، الكثير من الطموحات للذهاب بعيدا في البطولة العالمية، وأكد أن طموحات الترجي بلا حدود في مونديال الأندية وقال: نجاحنا يرتبط بشكل وثيق بحضور الجماهير التونسية،لأن وجودها خلفنا له أثر عظيم ويجعلنا نحارب للفوز بكل ما أوتينا من قوة.

حافز

وأضاف: إن الإنجاز الأفريقي يشكل حافزاً كبيراً لتقديم أداء كبير خلال مونديال الأندية، وخاصة وأن اللقب تحقق على حساب فريق بحجم الأهلي المصري ما ضاعف من أجواء الانتصار الذي تحقق بفضل جهود لاعبي الفريق ككل ودعم جمهورنا التونسي الكبير.

وأشار بقير إلى أن النجاح في دوري أبطال أفريقيا ينتظره نجاح آخر في المونديال.

وحول المباراة الأولى لفريقه 15 ديسمبر قال الخطوة الأولى لا تقل أهمية عن مواجهة بقية الفرق الأخرى في البطولة ولكنها ستشكل محطة مهمة بالنسبة إلينا لأنها بوابة العبور في البطولة.

مواجهات

وعن احتمال مواجهة فرق مثل ريال مدريد وبوكا جونيورز وريفربليت، قال بقير: هدفنا تشريف الكرة الأفريقية وتحقيق إنجاز كبير في مونديال الأندية والوصول بعيدا وليس فقط من أجل التمثيل المشرف، ولبلوغ هذا الهدف يتعين علينا التحضير والإعداد الجيد لمواجهة تلك الفرق والظهور كند لها وإثبات أننا لسنا لقمة سائغة أمام الفرق المرشحة.