أحمد الصالح: مؤشرات نجاح تنظيم الحدث الآسيوي بدأت مبكراً

المصدر: Ⅶ الكويت - أحمد عبداللطيف

أكد المدافع السوري أحمد الصالح أن الجميع يتطلع إلى تنظيم الإمارات لمنافسات كأس أمم آسيا 2019، كنسخة استثنائية ومؤشرات النجاح بدأت مبكراً، وقال: الإمارات دائماً سباقة في تجهيز واستضافة البطولات الكبرى، وخلال الفترات السابقة كان لها بصمات واضحة وحققت نجاحات كبيرة عبر استضافتها لعدد من البطولات العالمية، وهي قادرة على إخراج البطولة تنظيمياً بشكل متميز وتتفوق على نفسها، ويأتي ذلك بناء على الدعم الكبير من المسؤولين الإماراتيين واهتمامهم بالرياضة بكافة عناصرها من منشآت وملاعب وتنظيم بطولات محلية قوية، بجانب تنظيم دوري الخليج العربي بصورة احترافية مع توفير الإعداد للمنتخبات الوطنية في كافة المراحل سواء داخلياً أو خارجياً.

وأكد المدافع السوري أن الاستعداد لخوض منافسات كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات يسير بشكل جيد، والجهاز الفني والإداري يعمل على استغلال فترات التوقف المدرجة على الأجندة الدولية لخوض عدد من المباريات الودية مع المنتخبات العربية والخليجية، بالإضافة لأداء الحصص التدريبية وتنفيذ البرنامج التدريبي الذي وضعه المدرب الألماني بيرند شتانغه من أجل رفع درجات الانسجام بين كافة العناصر والعمل على زيادة المستوى الفني والبدني حسب البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بالإضافة إلى أنها فرصة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وتجهيزهم بصورة متميزة قبل خوض المنافسات الآسيوية.

وبين الصالح أن الأمور جيدة والجميع جاهز بعدما تخطينا المرحلة الأخيرة في برنامج الإعداد.