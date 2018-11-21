الكاف يقرر إيقاف حكم مباراة الأهلي والترجي

المصدر: (د ب أ)

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الثلاثاء إيقاف الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف.

وأدار شارف مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي 3 /1 في مباراة الذهاب قبل أن يثأر الترجي ويفوز 3 /صفر في مباراة الإياب ليتوج باللقب القاري.

وأبلغ الكاف الاتحاد الجزائري للعبة بالعقوبة التي وقعت على شارف.

وشهدت مباراة الذهاب ضربتي جزاء للأهلي بعد استعانة الحكم بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) كما احتسب ضربة جزاء للترجي لكن دون الرجوع لتقنية الفار.

ولم يحدد الكاف طبيعة عقوبة شارف، لكن الحكم الجزائري لن يتمكن من إدارة أي مباراة لحين انتهاء التحقيقات معه وإعلان عقوبته.

وتتعلق العقوبة الموجهة لشارف بثلاث مواد من لائحة الكاف، وهي مبادئ السلوك والعقوبات ضد الفساد والالتزامات.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من قرار الكاف بإيقاف الحكم الزامبي جاني سيكازوي الذي قاد مباراة الإياب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا بين الترجي وأول أغسطس الأنغولي.