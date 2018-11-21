هل يجرد الترجي من اللقب الأفريقي وتتجدد آمال الأهلي في التتويج؟

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إيقاف الزامبي جاني سيكازوي حكم مباراة الترجي التونسي وأول أغسطس الأنغولي في إياب الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا.

وأرسل الكاف خطاباً رسمياً إلى الاتحاد الزامبي أمس يخطره فيه بإيقاف الحكم جاني سيكازوي بعد أخطائه القاتلة وأبزرها إلغاء هدف صحيح لفريق أول أغسطس الأنجولي ضد الترجي التونسي فى إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا، لحين التحقيق معه.

وتوج فريق الترجي التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة فى تاريخه على حساب الأهلي بعد ريمونتادا بملعب "رادس" والفوز بثلاثية نظيفة بعد أن كان خاسراً فى الذهاب بنتيجة 1-3 أمام الأحمر بملعب برج العرب.

وعقب إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إيقاف الزامبي جاني سيكازوي حكم مباراة الترجي وأول أغسطس الأنغولي، أصبح مصير تتويج الترجي ببطولة دورى ألأبطال على حساب الأهلي محل شك بحسي اليوم السابع المصرية.

وتنص لوائح الكاف على إعادة مباراة الترجى وأول أغسطس فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا حال إثبات تلقى الحكم رشاوى لمنح بطل تونس بطاقة التأهل للمباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يخضع الحكم الزامبى للتحقيق بلجنة الانضباط، وحال ثبوت تهمة التواطئ مع الترجى ستتم إعادة المباراة، وبالتالى يتجرد بطل تونس من لقب دورى أبطال أفريقيا المتوج به على حساب الأهلى.

وكان الترجي قد خسر فى أنغولا بهدف دون رد فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وانتصر إيابا بنتيجة 4 / 2 ليتأهل للنهائي بعد مباراة مثيرة للجدل بسبب أخطاء الحكم الزامبي جانى سيكازوي، وأبرزها إلغاء هدف صحيح لصالح الضيوف.

وسبق أن قرر الاتحاد الدولى لكر القدم "فيفا" إعادة مباراة جنوب أفريقيا والسنغال التى أقيمت فى نوفمبر عام 2016 بتصفيات كأس العالم 2018، وذلك بعد تأييد العقوبة الموقعة على الحكم الغاني جوزيف أودارتى لامبتي بعدما ثبت تلقيه رشاوى، لاحتساب ركلة جزاء عارية تماما من الصحة.

