العراق وبوليفيا ودياً في دبي اليوم

المصدر: دبي- وكالات

يلتقي المنتخب العراقي لكرة القدم نظيره البوليفي ودياً اليوم في دبي، وذلك في إطار برنامج استعداداته لبطولة كأس آسيا 2019.

ويسعى منتخب «أسود الرافدين» بقيادة مدربه الجديد السلوفيني ستريشكو كاتانيش، إلى استقرار في الأداء قبيل انطلاق منافسات البطولة القارية، التي تستضيفها الإمارات بين الخامس من يناير والأول من فبراير.

وخاض المنتخب بقيادة كاتانيتش، الذي عين في منصبه في سبتمبر، ثلاث مباريات ودية، فتعادل مع الكويت 2-2، وشارك في بطولة رباعية في السعودية، بمشاركة المنتخب الأخضر ومنتخبي البرازيل والأرجنتين، فخسر أمام الأخير برباعية نظيفة، وتعادل مع المضيف 1-1. وبعد مباراة بوليفيا.