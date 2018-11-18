الجزائر تعود من توغو ببطاقة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا

المصدر: أ ف ب

ضمنت الجزائر مشاركتها في نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقررة الصيف المقبل في الكاميرون، وذلك بعد عودتها من لومي بفوز كبير على مضيفتها توغو 4-1 الأحد في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وحسم فريق المدرب جمال بلماضي الفوز الثاني على توغو (تغلبوا عليها ذهابا 1-صفر) في نصف الساعة الأول من اللقاء بعدما افتتح رياض محرز التسجيل في الدقيقة 13 بتسديدة "ساقطة" بعيدة، مستغلا تقدم الحارس عن مرماه.

ثم أضاف يوسف عطال الثاني في الدقيقة 28 بتسديدة من مشارف المنطقة، قبل أن يضيف محرز هدفه الشخصي الثاني وهدف بلاده الثالث في الدقيقة 30 اثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة طولية من سفيان فيغولي، انطلق على إثرها مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي في الجهة اليمنى قبل أن يسدد الكرة بقوة في الشباك.

ورغم تسجيله هدف تقليص الفارق في الشوط الثاني عبر كودجو فو-دوه لاباه إثر ركلة ركنية (ق55)، حافظ رجال بلماضي على رباطة جأشهم وساروا بالمباراة الى بر الأمان وحتى إنهم أضافوا هدفا رابعا في الوقت بدل الضائع اثر ركلة ركنية خادعة وصلت عبرها الكرة الى بغداد بونجاح الذي تلاعب بالمدافع على الجهة اليسرى قبل أن يسددها من زاوية ضيقة في الشباك.

ورفع المنتخب الجزائري بفوزه الثالث في هذه المجموعة رصيده الى 10 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث عن بنين التي خسرت السبت أمام غامبيا (1-3)، متقدما بفارق 5 نقاط عن كل من الأخيرة وتوغو قبل جولة على نهاية التصفيات، فضمن تأهله الى النهائيات للمرة الثامنة عشرة في تاريخه بغض النظر عن نتيجته في مباراة الجولة الأخيرة ضد غامبيا.

ويبقى التنافس على البطاقة الثانية في المجموعة بين بنين وتوغو وغامبيا بسبب فارق النقطتين بين الأولى ومنافستيها. وتلعب بنين في الجولة الأخيرة على أرضها ضد توغو التي تعادلت معها صفر-صفر ذهابا.