أسعار تذاكر لقاء الوصل والأهلي المصري

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن نادي الوصل طرحه تذاكر مباراته المقبلة أمام الأهلي المصري يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

ونشر النادي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تغريدة قال فيها:" بداية من يوم غد الإثنين ستتوفر تذاكر مباراة الوصل والأهلي المصري في متجر الوصل بمقر النادي بزعبيل.

وأوضح أنه سيسمح لحاملي البطاقات الموسمية دخول مدرجات الدرجة الثانية مجاناً، كما ستخصص منطقة يسار المنصة للعائلات فقط.

كما سيسمح لمجندي الخدمة الوطنية وأصحاب الهمم دخول مدرجات الدرجة الثانية مجاناً.

وحدد نادي الوصل أسعار التذاكر كما يلي:

المقصورة 300 درهم.

الدرجة الأولى 100 درهم.

الدرجة الثانية 50 درهم.

وتبلغ السعة المحددة لجمهور الأهلي المصري 25% من سعة استاد زعبيل والمقدرة ب2300 مقعد.