فلسطين تهزم باكستان بثنائية

المصدر: عواصم - أ ف ب

فاز المنتخب الفلسطيني على ضيفه الباكستاني 2-1، ضمن استعداداته لمشاركته الثانية تواليا في كأس آسيا «الإمارات 2019»، ويدين المنتخب الفلسطيني بفوزه إلى نظمي البدوي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 78، بعد تقدم الضيوف عبر حسن بشير «ق 16» قبل أن يعادل أليكسيس نورامبوينا المولود في تشيلي بهدفه الأول بقميص فلسطين «ق 36». ويحل المنتخب الفلسطيني ضيفاً على الصين الثلاثاء المقبل في هايكو.

من ناحية أخرى حافظ المنتخب الياباني على سجله الخالي من الهزائم بقيادة مدربه الجديد موريياسو، بتعادله أمس مع ضيفه الفنزويلي 1-1 في مباراة دولية ودية ضمن استعداداته لكأس آسيا، وتخوض اليابان مباراة ودية ثانية الثلاثاء المقبل أمام قرغيزستان.