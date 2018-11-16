يوم حافل للمنتخبات العربية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

ستكون الجماهير العربية على موعد كروي ساخن، اليوم، حيث تلعب منتخباتها مباريات مثيرة على درب نهائيات كأس آسيا وأفريقيا 2019.

ويستقبل المنتخب السعودي نظيره اليمني، اليوم، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس آسيا.

ومن المتوقع أن يمنح المدرب الفرصة لأكبر قدر من اللاعبين، خصوصا العناصر الشابة، بهدف الوقوف على مستوياتها ووضع تصوره النهائي حول جميع اللاعبين قبل تجمع أخير يسبق انطلاقة البطولة التي يطمح المنتخب في احراز لقبها من جديد، بعد مشاركتين مخيبتين للآمال كانتا في 2011 وأستراليا 2015 وخرج خلالهما من دور المجموعات.

ويواجه المنتخب الفلسطيني نظيره الباكستاني بينما يختبر المنتخب العماني قوته أمام منتخب سوريا.

وفي القارة الأفريقية، تبدو موريتانيا في وضع مريح لحجز مكان لأول مرة في تاريخها في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في كرة القدم، التي تستضيفها الكاميرون صيف العام 2019، في حين ينصب اهتمام منتخب «الفراعنة» بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح في الجولة الخامسة من التصفيات على الثأر من نظيره التونسي وتصدر المجموعة العاشرة، بعد أن ضمنا تأهلهما معاً.

ويواجه أسود الأطلسي أسود الكاميرون.