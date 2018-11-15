إصابة 40 شخصاً في أحداث عنف خلال مباراة كرة قدم بالجزائر

المصدر: أ ف ب

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر، الاربعاء ان 18 شرطيا و22 مشجعا أصيبوا في أحداث عنف الثلاثاء خلال مباراة لكرة القدم في العاصمة الجزائرية.

وقالت مديرية الأمن الوطني في بيان نشرته عبر موقعها إنها سجلت "إصابة 18 شرطيا، 4 منهم في حالة خطرة، و22 مناصرا مع تحطيم 10 مركبات تابعة للشرطة ومركبة خاصة وسيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية".

كما أكدت المديرية أنها "باشرت التحقيق في صحة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر سلوكا غير لائق لبعض أعوان حفظ النظام أثناء تأدية مهمتهم"، و"أنها ستتخذ الإجراءات الإدارية اللازمة" إذا ثبت تورطهم.

ويظهر الفيديو رجال شرطة بالزي الرسمي والمدني ينهالون ضربا بالهراوات على شاب وهو ساقط في مدرجات ملعب 5 يوليو الذي احتضن لقاء مولودية الجزائر واتحاد بلعباس (صفر-1).

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة منددين بـ "اعتداء وحشي" على مشجع من مولودية الجزائر، بينما تأسف آخرون لقيام المشجعين بتحطيم كراسي الملعب بسبب خسارة مباراة.

وأضاف البيان ان الشرطة أوقفت 42 شخصا أثناء هذه الأحداث "بسبب الإخلال بالنظام العام (...)وحيازة أسلحة بيضاء ومخدرات ومؤثرات عقلية".

ودعت المديرية العامة للأمن المشجعين "الى التحلي بالروح الرياضية"، مؤكدة "أن مصالحها عازمة على (...) حماية المواطن والممتلكات مع الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية".

وتتكرر أحداث العنف كل اسبوع في الملاعب الجزائرية آخرها إصابة 80 شخصا بينهم 30 شرطيا خلال شغب أعقب مباراة أقيمت في برج بوعريريج (نحو 200 كلم جنوب شرق العاصمة) بين النادي المحلي ومولودية الجزائر.