دبي تحتضن أسود الرافدين

المصدر: Ⅶ دبي - علي شدهان

تحتضن دبي، وتحديداً ملاعب نادي شباب الأهلي، معسكر منتخب العراق الأول لكرة القدم، الذي يقام في إطار استعدادات أسود الرافدين لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقرر لها في الإمارات يناير 2019، حيث يلعب العراق في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات اليمن وإيران وفيتنام.

ووصل أسود الرافدين إلى دبي الاثنين الماضي، وباشروا تدريباتهم على الملعب الفرعي لنادي شباب الأهلي بقيادة مديرهم الفني السلوفيني كاتانيتش المدرب الأسبق للأبيض الإماراتي. ويشتمل معسكر منتخب العراق في دبي على خوض مباراة ودية وحيدة أمام نظيره البوليفي 20 الجاري على ملعب نادي الوصل بدبي، قبل أن يستكمل برنامجه الإعدادي بخوض وديتين أمام نظيريه الصيني والفلسطيني يومي 24 و28 ديسمبر المقبل.