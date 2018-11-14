دبي تحتضن أسود الرافدين

المصدر: دبي-علي شدهان

تحتضن دبي، وتحديدا ملاعب نادي شباب الأهلي، معسكر منتخب العراق الأول لكرة القدم، والذي يقام في إطار استعدادات أسود الرافدين لبطولة كأس الأمم الآسيوية المقرر لها في الإمارات يناير 2019، حيث يلعب العراق في المجموعة الرابعة التي تضمه إلى جانب منتخبات اليمن وإيران وفيتنام.

ووصل أسود الرافدين إلى دبي الاثنين الماضي، وباشروا تدريباتهم على الملعب الفرعي لنادي شباب الأهلي بقيادة مديرهم الفني السلوفيني كاتانيتش المدرب الأسبق للأبيض الإماراتي.

ويشتمل معسكر منتخب العراق في دبي على خوض مباراة ودية وحيدة أمام نظيره البوليفي 20 الجاري على ملعب نادي الوصل، قبل أن يستكمل برنامجه الإعدادي بخوض وديتين أمام نظيريه الصيني والفلسطيني يومي 24 و28 ديسمبر المقبل.

ويختم أسود الرافدين برنامج أعدادهم بخوض ودية أخيرة بحسب طلب كاتانيتش من الاتحاد العراقي لكرة القدم، ويتوقع أن تكون أمام المنتخب العُماني، لتكون تلك الودية "البروفة" الأخيرة قبل أيام قليلة من موعد مباراة منتخب العراق الرسمية الأولى في البطولة القارية أمام نظيره الفيتنامي 8 يناير المقبل.