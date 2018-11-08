إقبال منقطع النظير على تذاكر مباراة الترجي والأهلي

المصدر: د ب ا

تشهد عمليات بيع تذاكر مباراة الإياب للدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم غدا الجمعة بملعب رادس، اقبالا منقطع النظير منذ طرحها للبيع صباح اليوم الخميس.

واحتشدت جماهير غفيرة في صفوف طويلة أمام شبابيك ملعب المنزه التي خصصت لبيع تذاكر المباراة وسط تواجد أمني مكثف.

وبدأت عملية البيع منذ الصباح، وبحسب تقارير اعلامية طرحت في الصباح نحو 10 آلاف تذكرة نفدت خلال ساعة ونصف الساعة وتوقفت بعدها عملية البيع انتظارا لدفعات جديدة من التذاكر.

وأبدت بعض الجماهير استياءها من حالة الاكتظاظ الشديدة أمام ملعب المنزه وعدم تخصيص نقاط أخرى للبيع.

وتأخر طرح التذاكر للجماهير انتظارا لقرار الاتحاد الافريقي بشأن رفع الحظر عن المدرجات الجانبية لملعب رادس والذي أعلن عنه مساء أمس الاربعاء.

وقالت اللجنة الافريقية المنظمة للمباراة إن المباراة ينظمها الترجي، ما يعني السماح بدخول العدد الأقصى الذي ستقرره السلطات الأمنية في تونس مع اعتبار المدرجات الخاصة بجماهير الأهلي.

وقدر مصدر أمني حضور أكثر من 50 ألف مشجع من أنصار الترجي في الملعب بجانب حضور 1500 مشجع من أنصار الأهلي المصري.

ويحلم الترجي الفائز بالبطولة عامي 1994 و2011، بالحصول على البطولة للمرة الثالثة في تاريخه، في حين يتطلع الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 2013.