الاتحاد الافريقي يعاقب أزارو مهاجم الأهلي المصري

المصدر: دبي-السيد محمود المتولي

أعلن الاتحاد الافريقي إيقاف وليد أزارو مباراتين وتغريم الاهلي 20 الف دولار.

وقال الكاف عبر حسابه الرسمي تويتر : قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف لاعب الأهلي وليد أزارو لمباراتين بسبب السلوك غير الرياضي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف لاعب الأهلي وليد أزارو لمباراتين بسبب السلوك غير الرياضي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا#TotalCAFCLFinal pic.twitter.com/v2ZcCL7UJj — CAF - عربي (@caf_online_AR) November 5, 2018

وأكد اتحاد الكرة المصري، إيقاف المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي مباراتين، وتغريمه 20 ألف دولار، مع إحالة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلي لجلسة تحقيق.

وقال الاتحاد المصري عبر حسابه على فيسبوك: " في خطاب رسمي لاتحاد الكرة، لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقي تقرر إيقاف وليد أزارو مباراتين و20 ألف دولار غرامة علي النادي الأهلي واستدعاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الأهلي لجلسة استماع على خلفية أحداث مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي".