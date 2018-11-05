رئيس الاتحاد التونسي: "الفار" أعلم حكم النهائي بأن ركلتي جزاء الأهلي غير صحيحتين

المصدر: (د ب أ)

قال رئيس اتحاد الكرة في تونس إن الاتحاد الافريقي (الكاف) أقر بأن حكم الفيديو المساعد أعلم حكم مباراة النهائي بين الترجي والأهلي بأن ركلتي الجزاء الممنوحتين للفريق المصري غير صحيحتين.

وصرح رئيس الاتحاد وديع الجريء للتلفزيون التونسي الرسمي أن (الكاف) يقر بأن حكم تقنية الفيديو المساعد أصر في إخطاره للحكم الجزائري مهدي عبيد شريف، بأن ركلتي الجزاء الممنوحتين للأهلي خاطئتين وأن الركلة الثانية كانت مسبوقة بخطأ.

وأوضحت لقطات فيديو كيف أن اللاعب المغربي وليد أزارو سدد لكمة لمدافع الترجي شمس الدين الذوادي قبل حصول خطأ داخل منطقة الجزاء.

وتابع رئيس الاتحاد "مع ذلك أصر الحكم على احتساب ركلة الجزاء عبر الإصرار على عدم الاستماع إلى الملاحظات. في تقديرنا فإن الحكم ارتكب أخطاء جسيمة أثرت على نتيجة المباراة وستكون لها تبعات نحو مباراة الإياب".

وكان مدرب الترجي معين الشعباني قال عن مباراة برج العرب، إن الحكم الجزائري قام بتوجيه انذارات ممنهجة للاعبين شمس الدين الذوادي وفرانك ليكونا خارج الخدمة في مباراة رادس يوم الجمعة المقبل.

وقال الجريء "طالما هناك إقرار بوجود أخطاء جسيمة ارتكبت من الحكم فقد طالبنا برفع جميع العقوبات الإدارية التي صدرت ضد اللاعبين من الجانبين".

وأوضح رئيس الاتحاد إنه سيجري إعادة مشاهدة اللقطات المعنية على أن يتم البت في هذه المسألة مساء غد الاثنين من قبل الاتحاد الافريقي.

وحقق الأهلي فوزا ثمينا 3/1 على ملعب برج العرب مستفيدا من ركلتي جزاء بعد لجوء الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) وسط اعتراض كبير من لاعبي وجماهير الترجي.