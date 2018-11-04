المنتخب السعودي بطلاً لكأس آسيا للشباب

المصدر: البيان الالكتروني

توج المنتخب السعودي بلقب بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2018 في إندونيسيا، بعدما تغلب على كوريا الجنوبية 2-1 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم "الأحد" على ستاد باغنساري في بوغور.

وسجل تركي العمار (2) وخالد الغنام (22) هدفي السعودية، في حين أحرز تشو يونغ-ووك (64) هدف كوريا الجنوبية.

ويشار إلى أن المنتخبات التي حصلت على المراكز الأربعة في البطولة تأهلت لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2019 في بولندا.

وكان منتخب السعودية تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، حيث فاز على ماليزيا 2-1 وعلى الصين 1-0 وعلى طاجيكستان 3-1، ثم فاز في ربع النهائي على أستراليا 3-1، وفي قبل النهائي على اليابان 2-0.