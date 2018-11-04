«أبوظبي الرياضي» يشيد بالجمهور السوداني

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بالحضور الجماهيري الكبير في «كلاسيكو السودان».

وقال العواني: «أشكر كل من ساهم في إنجاح المباراة، والجماهير السودانية التي أعطت اللقاء طابعاً وأهمية خاصة، ووطدت العلاقة الشعبية الطيبة، بين الإمارات والسودان». وأشاد العواني، بالروح الطيبة التي ظهر بها جمهور الفريقين، عقب المباراة، وحرص كل منهما على تحية فريق الآخر. وقد شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً، وصل إلى 36.681 شخصاً.

وقال العواني، إن الحب الجماهيري الكبير لكرة القدم ولناديي الهلال والمريخ ليس غريباً على الجمهور السوداني الذي يمثل قوة حقيقية في ملاعب الكرة.

وحرص الجمهور السوداني بعد انتهاء المباراة على تنظيف مدرجات الاستاد، وظلت معظم الجماهير متواجدة في الاستاد حتى منتصف الليل والخروج من الاستاد بعد التأكد من حمل كل المخلفات معها.

وفي مشهد مماثل داخل الاستاد، حرص لاعبو فريق المريخ على تنظيف الغرفة الخاصة بهم في الاستاد، وتم تبادل لقطات من مبادرة الجماهير السودانية وهي تنظف الاستاد وصورة غرفة لاعبي المريخ بعد المباراة في مواقع التواصل الاجتماعي.