اجتماع عاجل لاتحاد الكرة التونسي بعد أحداث مباراة الأهلي والترجي

المصدر: (د ب أ)

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن اجتماع عاجل للجنة الطوارئ اليوم السبت في أعقاب أحداث مباراة الأهلي المصري والترجي التونسي أمس الجمعة في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وأفاد الاتحاد في بيان له بأن لجنة الطوارئ ستجتمع بدعوة من رئيسه ودي الجريء في وقت لاحق اليوم في أعقاب "ما تخلل مباراة ذهاب الدور النهائي لكأس رابطة الابطال الإفريقية بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي بملعب برج العرب".

وأوضح أن الاجتماع سيخصص "لتدارس الوضع و اتخاذ التدابير اللازمة".

كان اللقاء انتهى بفوز الأهلي 3 / 1، مستفيدا من ركلتي جزاء أثارتا اعتراضا كبيرا من جانب الترجي.

وأظهرت الإعادة عبر تقنية الفيديو المساعد مهاجم الأهلي اللاعب المغربي وليد أزارو يسدد لكمة لمدافع الترجي شمس الدين الذوادي قبل أن يسقط أرضا ويحصل على ركلة الجزاء الثانية للفريق المصري.