اللواء عامر: حدث استثنائي وتنظيم فاق التوقعات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

قدم اللواء عامر عبدالرحمن، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السوداني رئيس الوفد، الشكر لدولة الإمارات حكومة وشعباً على تنظيم كلاسيكو السودان، ذاكراً أنه كان حدثاً استثنائياً شهد تنظيماً دقيقاً ورائعاً يفوق الوصف.

وهنأ اللواء عامر الهلال والمريخ على المشاركة في عام زايد والأداء الذي قدمه الفريقان في اللقاء، وأضاف: «نبارك للهلال بالتأكيد فوزه باللقب الغالي، لكن الفريقين يستحقان التهنئة لأنهما شاركا في حدث مُهم سيخلِّده التاريخ، كما أن الهدف من المباراة لم يكن الفوز، وإن كان اللقب إنجاز رياضي للهلال».

وأرسل اللواء عامر تحياته للجمهور الغفير الذي حضر المباراة، وقال إنه سعيد بالحضور الكبير، وبالطريقة الحضارية في تعامل جمهور المريخ مع النتيجة وأيضاً احتفال جمهور الهلال مع اللاعبين ما ساهم في خروج اللقاء بشكل جيد وقال: «صراحة كل تفاصيل المباراة كانت رائعة ومهما تحدثنا عنها فإننا لن نوفيها حقها، كما أن الكلمات لن تعبر عن شكرنا وتقديرنا لإخواننا في الإمارات الذين احتفوا بنا وأكرمونا».

عبر منجد النيل، حارس مرمى المريخ، عن حزنه لخسارة النتيجة بهدف عكسي، ذاكراً أن المباراة أقيمت في مناسبة عظيمة احتفالية، لكن حزنهم عميق، وأضاف: «كنا نرغب بشدة في الفوز بنتيجة المباراة لنفتخر به سنوات طويلة، وحتى يكون مثل كأس دبي الذهبي الذي أحرزه المريخ قبل أكثر من 30 عاماً، أو كأس الشارقة قبل 20 عاماً، إضافة إلى تعويض جماهيرنا خسارتنا لقب الدوري الممتاز، وإسعاد جمهورنا في الإمارات، لكننا لم نوفق رغم اجتهادنا طوال شوطي اللعب، وإصرارنا على الفوز الذي وضح في الروح القتالية والعودة لنتيجة التعادل بعد تفوق على الهلال».

وعن المستوى المميز الذي قدمه في المباراة قال منجد النيل: «أعتقد أن الفريق بأكمله كان متألقاً وقدم مباراة جيدة، بالنسبة لي كان الأهم الفوز بالنتيجة على ندنا التقليدي، ماذا يفيد تألق فرد إذا خسرنا كمجموعة؟».